Berita Populer Pos Kupang Minggu 2 Desember 2018, Mulai Liga Italia Hingga Pernikahan Super Mewah.

POS-KUPANG.COM - Siaran langsung atau live streaming pertandingan sepakbola Liga Italia antara Klub AC Milan vs Parma menjadi berita terpopuler pos-kupang.com, hari Minggu (2/12/2018) kemarin.

Bertandingan yang disiarkan langsung pada malam hari itu bisa disaksikan secara live streaming maupun siaran langsung melalui seluler atau handphone (HP).

Laga AC Milan vs Parma disiarkan langsung beIN Sport 3. AC Milan vs Parma. Live Streaming AC Milan vs Parma juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com.

Selain live streaming Liga Italia, berita populer pos-kupang.com lainnya pada hari Minggu kemarin adalah ramalan zodiak.

Untuk melihat jadwal dan klasemen pertandingan sepak bola dunia dan nasional, termasuk liga italia bisa dengan klik di sini.

• Sejumlah Pemuda Resahkan Warga Diamankan Tim Gabungan Polres Sumba Timur

• Meski Sepakat Cerai, Gading dan Gisel Masih Kompak, Bersama Datangi Pementasan Balet Gempita

• Hujan Petir Bakal Terjadi di Atambua, Ruteng, Bajawa, Mbay, dan Kalabahi, Bagaimana dengan Kotamu?

Ya, ramalan zodiak selalu disajikan di pos-kupang.com setiap harinya. Anda bisa melihat bagaimana peruntungan Anda sebelum memulai aktivitas dengan membaca ramalan zodiak di pos-kupang.com.

Tak hanya disajikan pagi hari, sebelum Anda memulai beraktivitas, berita ramalan zodiak ini juga dapat Anda baca pada malam hari melalui ramalan zodiak malam ini.

Ramalan zodiak ini disajikan khusus bagi Anda yang disadur dari para ahli horoskop kelas dunia.

Lebih lanjut Anda bisa menyimaknya ramalan zodiak yang menjadi berita populer Minggu kemarin dengan judul Ramalan Zodiak Malam ini, Pisces Pegang Kendali Penuh, Taurus Kena Masalah karena Tergesa-gesa.

Atau bagi Anda yang ingin melihat peruntungan Anda di hari ini bisa melihatnya dengan klik zodiak hari ini.