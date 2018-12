Setelah Terima Piala ke-7 Sebagai Penyanyi Ngetop, Syahrini Koment Pedas Soal Teman Makan Teman

POS-KUPANG.COM--Sebutan ' Makan Teman' kerap dilayangkan kepada Syahrini setelah hubungannya dengan mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack ramai dibicarakan.

Tudingan makan teman ke Syahrini itu mencuat setelah Luna Maya menuliskan kalimat itu di instagram story pascaputus dengan Reino Barack.

Benarkah Syahrini makan teman alias perebut kekasih Luna Maya, Reino Barack?

Menanggapi hal ini, penyanyi yang kerap dipanggil dengan sebutan Incess ini malah menyebut ada seseorang yang mengaku-ngaku menjadi teman.

Reino Barack & Syahrini (instagram/@pricnessyahrini, @reinobarack)

Hal itu terugkap saat Incess tampil di panggung SCTV Awards 2018 yang digelar di Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (30/11/2018).

Usai menyanyikan lagu barunya yang berjudul Cintaku Kandas, Syahrini ditanyakan tentang maksud lagu tersebut oleh presenter Andhika Pratama.

"Btw (by the way, read) Cintaku Kandas itu lagu baru? kok kandas sih bukannya landas," tanya Andhika Pratama kepada Syahrini.

Mendengar pertanyaan itu Syahrini langsung menjawab dengan memberikan penjelasan.

"Itu menceritakan cerita pencipta lagunya Ade Govinda rekamannya tahun lalu rilisnya khusus di SCTV Awards 2018 ini," jelas Syahrini.

Lagu tersebut berceritakan tentang kisah asmara yang sudah lama, tetapi mendadak putus di tengah jalan.