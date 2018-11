Truk Pengangkut Bahan Kimia Meledak ! 23 Orang Tewaskan

POS KUPANG.COM - Truk pengangkut bahan kimia meledak di Provinsi Hebei, wilayah utara China, Rabu, menewaskan sedikitnya 23 orang.

Peristiwa yang menimpa truk pengangkut bahan kimia mudah terbakar di Distrik Qiaodong, Kota Zhangjiakou, pada pukul 00.40 waktu setempat (Selasa 27/11 pukul 23.40 WIB) itu menyebabkan terbakarnya sejumlah kendaraan di lokasi kejadian.

Selain korban tewas, terdapat 22 orang lainnya yang terluka sebagaimana keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Zhangjiakou yang dikutip media resmi setempat.

Kementerian Kegawatdaruratan China mengirimkan satu tim ke lokasi kejadian untuk memberikan arahan penanganan pascaledakan.

Sementara pemerintah lokal sampai saat ini masih mengidentifikasi para korban, termasuk juga mengirimkan beberapa korban luka ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Hasil penyelidikan sementara menyebutkan bahwa truk bermuatan gas karbit itu meledak saat hendak memasuki kawasan Haipo`er New Energy Technology Co Ltd di dekat Hebei Shenghua Chemical Industry yang merupakan kawasan industri kimia terbesar di provinsi itu.

Tragedi itu juga merusakkan kabel tegangan tinggi sehingga memutuskan aliran listrik di empat menara pemancar telekomunikasi (BTS) dan beberapa perusahaan, termasuk Haipo`er New Energy Technology.

Sampai saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kejadian. (*)