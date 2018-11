Bawaslu Manggarai Kawal Ketat Penyempurnaan DPT HP

Laporan Reporter POS-KUPANG, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM|RUTENG--Bawaslu Manggarai dalam rangka penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kedua selama 30 hari ke depan terus melakukan pengawasan serius di setiap tingkatan jajaran pengawas.

"Kami sementara lakukan pencermatan bersama pengawas desa/kelurahan dan Pengawas Pemiou Kecamatan. Hal ini sebagi tindaklanjuti instruksi Bawaslu RI," kata Herybertus Harun, Kordinator Divisi Pencegahan Bawaslu kabupaten Manggarai kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (29/11/2018) pagi.

Hery menjelaskan, Rekapitulasi DPTHP2 tingkat Nasional sudah dilakukan dan diperpanjang waktu penyempurnaan selama 30 hari,dan semua rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU.

• Wagub NTT Hadiri Sarasehan Peringati Hari Bakti PU

• Ignasius Laki Terpilih Menjadi Kades Tedakisa

• Barang Ini yang Bisa Ungkap Kasus Pembunuhan Bayi di Kota Baru

Untuk Manggarai, kata Hery, pihaknya sudah menerima lampiran berita acara DPTHP2 by name by address .

"Kami sudah kirim ke jajaran tingkat bawah,saat ini sementara dicermati," ujar Hery.

Ia menegaskan, Bawaslu Manggarai akan memastikan lagi tidak terdapat pemilih ganda dalam proses penyempurnaan data dan memastikan pemilih yang belum terdata diakomodir dalam DPTHP kedua ini.

“Langkah ini mendorong percepatan perekaman penduduk yang belum memiliki KTP elektronik serta beberapa hal lain yang diinstruksikan. Kami buka terus posko pengaduan untuk mengakomodasi pemilih yang belum terdata namun sudah memenuhi syarat," papar Hery.(*)