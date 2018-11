13 Wakil Merah Putih Berburu Tiket Perempat Final ! Ini Jadwal Korea Masters 2018

POS KUPANG.COM - Sebanyak 13 wakil Indonesia bermain pada babak kedua Korea Masters 2018, Kamis (29/11/2018).

Pasangan gado-gado, Mohamad Arif Ab Latif Arif (MAS)/Rusydina Antardayu Riodingin (INA), akan menjadi wakil pertama yang akan bertanding hari ini, yakni pukul 10.00 WIB.

Arif/Rusydina akan berhadapan dengan pasangan ganda campuran Taiwan, Tseng Min Hao/Lin Jhih Yun.

Selanjutnya, unggulan pertama di nomor ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, juga akan menghadapi pasangan Taiwan, Lee Fang-Chih/Sung Shuo Yun.

Di nomor tunggal putri, dua wakil Merah Putih yang masih bertahan akan menghadapi wakil Thailand.

Lyanny Alessandra Mainaky akan menghadapi Nitchaon Jindapol, sedangkan Fitriani akan menghadapi Busanan Ongbamrungphan.

Sementara itu, akan terjadi perang saudara pada nomor tunggal putra saat Shesar Hiren Rhustavito bertemu dengan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Dengan begitu, Indonesia setidaknya sudah memiliki satu wakil pada perempat final Korea Masters 2018.

Berikut jadwal babak kedua Korea Masters 2018:

XD: Mohama Arif Ab Latif Arif (MAS)/Rusydina Antardayu Riodingin (INA) vs Tseng Min Hao/Lin Jhih Yun (TPE) - 10.00 WIB

XD: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (INA) vs Lee Fang-Chih/Sung Shuo Yun (TPE) - 10.40 WIB

XD: Rinov Rivaldy/Pitha Haningyas Mentati (INA) vs Ko Sung Hyun/Eom Hye Won (KOR) - 10.50 WIB

MD: Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra (INA) vs Po Li-Wei/Wang Chi-Lin (TPE) - 11.30 WIB

WS: Lyanny Alessandra Mainaky (INA) vs Nitchaon Jindapol (THA) - 11.30 WIB

XD: Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow (INA) vs Kim Dukyoung/Chang Ye Na (KOR) - 12.05 WIB

MS: Ihsan Maulana Mustofa (INA) vs Lee Dong Keun (KOR) - 12.50 WIB

WD: Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto (INA) vs Hsu Ya Ching/Hu Ling Fang (TPE) - 12.50 WIB

MS: Shesar Hiren Rhustavito (INA) vs Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) - 13.00 WIB

WS: Fitriani (INA) vs Busanan Ongbamrungphan (THA) - 13.35 WIB

WD: Ni Ketut Mahadewi Istarani/Virni Putri (INA) vs Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (KOR) - 14.30 WIB

MD: Berry Angriawan/Hardianto (INA) vs Lin Shang Kai/Tseng Min Hao (TPE) - 15.05 WIB

*MS:Tunggal Putra, WS: Tunggal Putri, MD: Ganda Putra, WD: Ganda Putri, XD: Ganda Campuran. (*)