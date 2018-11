Korea Masters 2018, 20 Pemain Bulutangkis Indonesia Merebut Tiket Babak Kedua

Korea Masters 2018, 20 Pemain Bulutangkis Indonesia Akan Bermain Merebut Tiket Babak Kedua

POS-KUPANG.COM - Turnamen Korea Master 2018 berlanjut hari ini Rabu (28/11/2018). Sebanyak 20 wakil Indonesia akan memulai pertandingan babak pertama.

Ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan Mohamad Arif Ab Latif Arif (MAS)/Rusydina Antardayu Riodingin (INA) sudah terlebih dahulu memastikan diri lolos ke babak kedua Korea Masters 2018.

Ganda campuran tersebut melaju ke babak kedua Korea Masters 2018 setelah berhasil meraih kemenangan dari lawan masing-masing pada hari pertama turnamen Korea Masters 2018, Selasa (27/11/2018).

Sampai saat ini, 11 wakil Indonesia telah bertanding pada hari kedua Korea Masters 2018.

Dari 11 wakil tersebut, enam di antaranya langsung tersingkir pada babak pertama Korea Masters 2018.

Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang pekan lalu menjadi juara Syed Modi International menjadi salah satu wakil Merah Putih yang sudah tersingkir.

Begitu juga dengan pemain tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang melakoni comeback pasca-pulih dari cedera.

• Hal Mengejutkan Ini Jadi Penyebab Jojo, Ginting, Ahsan Hendra, Owi Della Tak Ikut Korea Masters 2018

• Empat Wakil Indonesia Mundur dari Korea Masters 2018 ! Ini Pemicunya

• Bosan Hidup Lama Lalu Minta Disuntik Mati. Ilmuwan Ini Juga Tak Percaya Adanya Akhirat

Adapun empat wakil Indonesia yang sudah memastikan lolos ke babak kedua pada hari ini ialah Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (ganda campuran), Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto (ganda putri), Ihsan Maulana Mustofa (tunggal putra), dan Fitriani (tunggal putri).

Sementara itu, sembilan wakil lainnya baru akan mulai bertanding di atas pukul 13.00 WIB.

Berikut jadwal tanding wakil Indonesia yang tersisa:

1. Lyanny Alessandra Mainaky (INA) vs Bae Ji Won (KOR) - 13.15 WIB

2. Berry Angriawan/Hardianto (INA) vs Chung Eui Seok/Kim Dukyoung (KOR) - 14.40 WIB

3. Shesar Hiren Rhustavito (INA) vs Zhou Zeqi (CHN) - 14.50 WIB

4. Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra (INA) vs Lee Chun Hei Reginald/Tam Chun Hei (HKG) - 16.00 WIB

5. Ni Ketut Mahadewi Istarani/Virni Putri (INA) vs Hung Shih Han/Yu Chien Hui (TPE) - 16.00 WIB

6. Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) vs Heo Kwang Hee (KOR) - 16.20 WIB

7. Lyanny Alessandra Mainaky/Rusydina Antardayu Riodingin (INA) vs Lee Dan Bi/Park Yeon Soo (KOR) - 16.50 WIB

8. Firman Abdul Kholik (INA) vs Sitthikom Thammasin (THA) - 17.30 WIB

9. Akbar Bintang Cahyono/Moh Reza Pahlevi Isfahani (INA) vs Choi Solgyu/Seo Seung Jae (KOR) - 19.20 WIB

(bolasport.com)