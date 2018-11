Jadwal Live Streaming RCTI, Atletico Madrid vs AS Monaco Liga Champions 2018 Malam Ini

Atletico Madrid vs AS Monaco, Rabu (28/11/2018) malam.

POS-KUPANG.COM - Tonton laga seru Liga Champions, Atletico Madrid vs AS Monaco dan PSG vs Liverpool, Rabu (28/11/2018) malam atau Kamis dini hari nanti.

Jadwal Liga Champions malam ini, Rabu (28/11/2018) atau Kamis dini hari menyajkan laga dengan persaingan untuk lolos ke fase selanjutnya semakin panas.

Ada delapan laga Liga Champions yang digelar malam ini.

Ada dua yang disiarkan langsung dan live streaming RCTI yakni Atletico Madrid vs AS Monaco dan PSG vs Liverpool.

Link live streaming RCTI Atletico Madrid vs AS Monaco dan PSG vs Liverpool bisa diakses melalui tautan berikut:

Sedangkan lainnya disiarkan via K-vision melalui TSB1, TSB2 dan TSB3 yang bisa juga diakses via live streaming Vidio.com seperti PSV Eindhoven vs Barcelona dan Tottenham Hotspur vs Inter Milan.

PSG akan menjamu Liverpool di Parc des Princes.