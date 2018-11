Jadwal Liga Champions 2018 di RCTI Malam Ini, PS Eindhoven vs Barcelona dan PSG vs Liverpool

POS-KUPANG.COM - Pertandingan Liga Champions malam ini, Rabu (28/11/2018) atau Kamis dinihari menyajikan laga dengan persaingan untuk lolos ke fase selanjutnya semakin panas.

Ada delapan laga Liga Champions yang digelar malam ini. Ada dua yang disiarkan langsung dan live streaming RCTI yakni Atletico Madrid vs AS Monaco dan PSG vs Liverpool.

Sedangkan lainnya disiarkan via K-vision melalui TSB1, TSB2 dan TSB3 yang bisa juga diakses via live streaming Vidio.com seperti PSV Eindhoven vs Barcelona dan Tottenham Hotspur vs Inter Milan.

PSG akan menjamu Liverpool di Parc des Princes. Laga ini sangat penting untuk membuka peluang lolos ke babak 16 besar.

Liverpool saat ini berada di posisi kedua. The Reds mengoleksi enam poin dari empat laga Liga Champions Grup C.

Sementara PSG berada di posisi ketiga dengan selisih satu poin. Pemuncak klasemen sendiri masih dipegang Napoli dengan enam poin.

Laga lain mempertemukan Tottenham Hotspur dengan Inter Milan. Duel ini bakal digelar di Stadion Wembley.