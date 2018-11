Waduh ! Manusia Harus Melakukan Hubungan Intim Dengan Cara Tak Biasa Ini Jika Tinggal Di Planet Mars.

POS-KUPANG.COM - Waduh ! Manusia Harus Melakukan Hubungan Intim Dengan Cara Tak Biasa Ini Jika Tinggal Di Planet Mars.

Keberhasilan Badan Antariksa Amerika Serikat NASAmendaratkan wahana robot InSight di permukaan Mars pada Selasa (27/11) dini hari, disambut dengan suka cita.

Tak hanya tim teknis dari NASA yang menyambut bahagia, tapi juga para ilmuwan dan beberapa kalangan masyarakat.

Syahrini dan Reino Barack Digosipkan Dekat, Luna Maya Malah Banjir Ucapan Selamat

Awal Desember 2018! Pemkab Sumba Barat Gelar Pasar Murah Sembako

Pemkab Sumba Timur Minta Arahkan Bangun di Waingapu

Melalui InSight, para ilmuwan ingin menggali informasi lebih banyak tentang Mars, planet yang diharapkan akan menjadi "Bumi" berikutnya.

Namun, andai saja pada akhirnya Mars terbukti dapat dihuni, manusia harus belajar bercinta dan bereproduksi di lingkungan mikrogravitasi terlebih dahulu.

Simak saja ulasannya dalam artikel yang pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Ingin Pindah ke Mars? Manusia Harus Belajar Bercinta di Antariksa Dulu" berikut ini.

Namun, sebelum pindah dan menjadi penduduk Mars, Kris Lehnhardt, asisten dosen di departemen pengobatan darurat The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, berkata bahwa jika kita ingin menjadi spesies yang mengarungi luar angkasa dan tinggal di luar bumi secara permanen, maka seks harus menjadi topik yang dibahas dan dipelajari secara serius.

Sayangnya, hingga kini para peneliti masih belum mengetahui bagaimana reproduksi dan perkembangan manusia berfungsi dan bekerja di Mars maupun planet lainnya.

“Ini adalah sesuatu yang jujur saja belum pernah kita pelajari secara dramatis karena sejauh ini belum relevan,” katanya dalam diskusi berjudul “On the Launchpad: Return to Deep Space” 16 Mei 2017.