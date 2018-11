Tes Kepribadian: Ini Kelemahan Asmaramu, Apa Gambar Pertama yang Kamu Lihat

POS-KUPANG.COM - Tes kepribadian gambar bisa mengungkap banyak hal dalam dirimu, termasuk kelemahan soal asmara yang kamu miliki.

Kamu mungkin sering penasaran dengan kelemahan soal asmara yang kamu miliki, dan lewat tes kepribadian gambar ini kamu bisa mengetahuinya.

Mulai dari tak bisa bagi waktu, sampai takut dengan sentuhan fisik ternyata jadi beberapa kelemahan soal asmara yang terungkap lewat tes kepribadianberikut ini.

Kita semua mungkin pernah menjalin hubungan asmara lebih dari satu kali, tapi pasti setiap orang punya kelemahan dalam hal asmara.

Menurut Dr. Gary Chapman dalam bukunya, The Five Love Languages: How To Express Hearfelt Commitmen to your Mate (Cara Mengungkapkan Komitmen kepada Pasangan), bahasa cinta adalah cara yang kamu gunakan untuk menunjukkan cinta.

Ada 5 ekspresi utama cinta yang dimaksud yakni:

1. Menghabiskan waktu bersama pasangan

2. Menerima dan Memberi hadiah pasangan

3. Melayani dengan tulus

4. Kata-kata yang tegas