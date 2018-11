Sudah Dioperasi Suara Belum Balik Juga, Kisah Perjuangan Daniel Mananta Dari Sakit Tumor Pita Suara

POS-KUPANG.COM- Presenter Daniel Mananta ternyata sempat mengalami sebuah pengalaman spiritual dalam kehidupannya.

Pengalaman tersebut berawal ketika Daniel Mananta memiliki tumor jinakpada pita suaranya yang mengakibatkan suaranya hilang selama tiga bulan.

"Gue sempet kehilangan suara gue karena ada tumor jinak di pita suarague," tutur Daniel Mananta seperti dikutip Grid.ID dari tayangan kanal YouTube Sarah Sechan yang diunggah Kamis (22/11/2018).

Meski telah menjalani operasi pita suara, tetapi suara Daniel tak kunjung kembali.

"Ketika gue kehilangan suara gue itu selama actually tiga bulan abis itu gua operasi, eh suara gue masih belom balik juga," ucapnya lagi.

Tak hanya itu, peristiwa tersebut juga sempat menjatuhkan kepercayaan diri Daniel mengingat suara merupakan modal utamanya untuk menjalani profesi sebagai presenter.

"Saat itu gue bukan cuma kehilangan suara gue aja tapi juga identitas gue juga sebagai seorang presenter," tandas Daniel Mananta.

Akhirnya, presenter berusia 37 tahun itu pun mendatangi seorang evangelist atau pendeta dengan maksud meminta doa bagi kesembuhannya.

Meski tidak langsung sembuh setelah mendatangi pendeta tersebut, namun Daniel Mananta mengaku merasa sisi spiritualnya meningkat, kepercayaan dirinya pun kembali.

"Akhirnya gue minta didoain sama satu orang evangelist Katolik namanya Pak Benjamin Ratu. Di situ ketika gue didoain sama dia, gue balik ke mobil gue dan di situ lah secara fisik gua masih belum sembuh tapi secara spiritual gue sembuh," tuturnya lagi.

Pada saat itu pula, Daniel Mananta merasakan dirinya sangat dekat dengan Tuhan. Ia merasa spiritualitasnya bangkit lantaran dekat dengan Tuhan.

"Mungkin di situ adalah tempat pertama kali gue ngeh kalau gue itu secara spiritual yang gue bilang spiritual awakening. That's when I have relationship with God, with the higher power," lanjut Daniel.

Karenanya, lokasi tempat dirinya merasakan hal tersebut menjadi tempat yang sangat bersejarah baginya, yakni di dalam mobil di depan rumah sang pendeta.

"Di mobil itu di depan rumahnya Pak Benjamin Ratu itu because it changes. Di situ gue ketemu purpose gue di dunia ini buat apa, tujuan hidup gue, passion gua, dan misi hidup gua buat apa dan lain-lain," tandas Daniel Mananta.(*)