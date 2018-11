Sonia Fergina Siap Bawa Nama Indonesia di Ajang Miss Universe 2018. ini 5 Foto Gaun dan Kostumnya

POS-KUPANG.COM - Putri Indonesia 2018, Sonia Fergina Putri siap untuk melangkahkan kakinya di ajang pemilihan ratu sejagad yang akan dilaksanakan di Bangkok, Thailand bulan Desember mendatang.

Sonia yang sebelumnya merupakan Putri Indonesia perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih gelar Putri Indonesia 2018 mengalahkan Putri Indonesia Provinsi Banten dan Putri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Beberapa hari lalu telah diadakan konferensi pers terkait keberangkatan Sonia ke ajang Miss Universe.

Dalam kesempatan yang sama, Sonia juga memperlihatkan kostum-kostum yang akan ia gunakan di hadapan para undangan yang hadir.

Berikut kostum dan gaun malam yang akan digunakan Sonia selama pemilihan Miss Universe di Bangkok, Thailand.

1. Gaun etnik kreasi anak bangsa yaitu ANAZ, kali ini ANAZ menampilkan perpaduan antara kain songket Palembang dengan bordiran bermotif bulu burung Merak.

Burung Merak sendiri melambangkan kecantikan dan keanggunan.

Tidak lupa taburan mutiara yang menjadi ciri khas gaun rancangan Anaz ini.

2. 'From The Royal Courts of Java' karya desainer Indonesia Ghea Panggabean.