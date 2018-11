SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta

Persib vs Persija U-19, Senin (26/11/2018).

POS-KUPANG.COM - SEDANG BERLANGSUNG! Live streaming UseeTV Persib U-19 vs Persija U-19 di Final Liga 1 U-19 2018, Senin (26/11/2018) malam.

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 dapat diakses via UseeTV yakni Usee Prime mulai pukul 18.30 WIB. Juga bisa diakses via Youtube Liga1Match.

Live streaming Persib U-19 vs Persija U-19 di Final Liga 1 U-19 2018 dapat diakses melalui link live streaming berikut:

Link Live Streaming Persib vs Persija

Live streaming Persib vs Persija di Final Liga 1 U-19 2018 bisa diakses lewat live streaming di www.useetv.com (link live streaming UseeTV Persib U-19 vs Persija U-19 di final Liga 1 U-19 2018 ada di awal berita)

Partai Final Liga 1 U-19 2018 akan dihelat di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pukul 18.30 Wib.

Duel ini Persib U-19 kontra Persija U-19 diharapkan mampu memunculkan persaudaraan dalam sepak bola.