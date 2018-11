Ungkapan Hati Marion Jola Saat Masuk Nominasi MAMA Awards 2018 di Korea Selatan: 'Mimpi Dari Dulu'

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Marion Jola saat ini patut berbangga hati dan merasa bahagia. Pasalnya, penyanyi jebolan Indonesian Idol musim kesembilan tersebut mendapat undangan untuk menjadi salah satu pengiri acara Mnet Asian Music Awards 2018 atau MAMA Award 2018.

Perayaan MAMA Award 2018 yang diselenggarakan oleh CJ E&M akan berlangsung mulai 10 Desember hingga 14 Desember 2018 di Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong.

Acara tersebut akan disiarkan melalui saluran musik Mnet dengan mengusung dengan tema 'Challenge, Passion, Dream'.

Kabarnya lagi, Marion Jola juga masuk sebagai salah satu nominasi pada ajang penghargaan bagi insan musik tersebut.

Namun begitu, Marion Jola mengaku dirinya belum ingin menggembor-gemborkan kabar tersebut lantaran ingin memberikan kejutan kepada para penggemarnya.

Marion Jola Raih Penghargaan Pendatang Baru Terbaik di AMI Awards 2018 (TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Firmansyah)

Penyanyi asal Kupang itu pun tidak mengetahui persis kriteria yang ditentukan sampai akhirnya dirinya masuk sebagai nominasi.

"Aku pun ingin tahu alasannya, tapi mungkin karena view di YouTube juga dukungan banyak orang jadi masuk salah satu nominee," kata Marion Jola seperti dikutip Grid.ID melalui tayangan Hitam Putih, Jumat (23/11/2018).

Marion yang mengaku sebagai fans K-Pop garis keras itu hanya dapat menduga-duga soal alasan dirinya masuk ke dalam nominasi MAMA Awards 2018.

"Mungkin dari penggemar. Kalau aku sebagai fans yang suka nonton MAMA, aku tahunya dari kamu bisa masuk kalau misalnya punya banyak fans dan happening, kamu well known saat itu, tahun ini kamu paling well known. Mungkin apa itu alasannya," tuturnya lagi.

Peraih nominasi kategori Pendatang Baru Terbaik dalam ajang AMI Awards 2018 ini pun sempat tak percaya saat mengetahui dirinya diundang untuk tampil di MAMA Awards 2018.