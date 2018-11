Pangeran Charles Sempat Minta Maaf Kepada Istrinya, Gegara Masalah Ini

POS-KUPANG.COM--Cerita mengenai pertikaian antara Putri Diana dengan Camilla rasanya masih saja membekas hingga kini.

Bahkan, Putri Diana sudah tahu tentang hubungan gelap antara Camilla dengan Pangeran Charles.

Melansir dari news.com.au berdasarkan rekaman rahasia yang mengungkapkan bahwa ketika Putri Diana menghadiri acara ulang tahun kakak dari Camilla, Putri Diana sangat marah besar dalam pertikaiannya dengan Camilla.

Pesta tersebut digelar tahun 1989 pada 7 tahun sebelum perceraian antara Putri Diana dan Pangeran Charles.

Andrew Morton, seorang jurnalis yang mengungkapkan cerita kontroversi melalui biografi Diana: Her True Story menceritakan bahwa Pangeran Charles berada di situasi yang menegangkan ketika melihat Putri Diana dan Camilla hadir bersamaan dalam pesta tersebut.

Diana bercerita saat acara pesta tersebut dengan mengatakan “Charles dan Camilla tiba-tiba saja menghilang dan saya pergi untuk mencari mereka”.

Pangeran Charles, Putri Diana dan Camilla (lebanon24.com)

Meskipun Princess Diana sebenarnya ada perasaan takut namun Putri Diana tetap memilih untuk menghadapi Camilla.

Setelah mencari, Putri Diana menemukan Camilla dan Charles yang sedang berbicara dengan seorang teman di ruang bawah tanah.

Putri Diana pun berkata kepada Camilla “saya tau apa yang terjadi antara kamu dan Charles, kamu harus tau itu,”

Lalu, Camilla merespon dengan “kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan, semua laki-laki di dunia ini jatuh cinta padamu, kamu juga memiliki anak-anak yang tampan, apa lagi yang kamu inginkan?”

Putri Diana hanya menjawab “Aku ingin suamiku”

Setelah pertikaian yang terjadi itu, Pangeran Charles mengajak Diana pulang kerumah, sementara cerita lain yang tertera pada buku The Duchess of Cornwall: Camilla’s Story and Secrets mengungkapkan kalau Pangeran Charles meminta Camilla untuk meminta maaf kepada Putri Diana.(*)