Jelang Laga Timnas Indonesia Vs Filipina, Luis Milla Berikan Dukungan pada Tim Merah Putih

POS KUPANG.COM - Jelang laga pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di ajang Piala AFF 2018, mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla memberikan dukungan pada Tim Garuda.

Pertandingan itu akan dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (25/11/2018) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut merupakan laga terakhir yang akan dilakoni Timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini lantaran gagal melaju di semifinal.

Kendati demikian, mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla terus memberikan dukungan pada mantan anak asuhnya tersebut.

Hal itu diungkapkan Luis Milla di Instagram Story miliknya @luismillacoach, Sabtu (24/11/2018).

"Angkat kepala dan teruskan," ungkap Milla.

Tidak hanya itu, Luis Milla mengatakan bahwa masa depan yang cerah akan datang.

"Heads Up and Keep Going, A nice future is coming," demikian tulis Luis Milla di Instagram Story akun resminya. (*)