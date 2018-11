31 Tim Ikut Turnamen Bolavoli FISIP Undana CUP Ke-25

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sebanyak 31 tim putera dan puteri ikut dalam turnamen bola voli invitasi FISIP Undana Cup ke-25 di Lapangan Bola Voli Britama, Kelapa Lima, Kota Kupang.

Adapun rincian jumlah tim yang mengikuti turnamen ini yakni 12 tim SMA dan 19 tim mahasiswa. Turnamen ini digelar sejak 24 November-9 Desember 2018. Turnamen invitasi ini akan memperebutkan piala bergilir dan piala tetap.

Pada saat acara pembukaan Sabtu (24/11/2018) malam, Wakil Dekan 3 FISIP Undana, Yohanis Ndoda menjelaskan turnamen ini seharusnya terselenggara pada bulan September yang lalu, tetapi karena banyak aktivitas di kampus sehingga baru bisa terselenggara.

"Sebenarnya bulan oktober dibuat di GOR tapi karena padat dan sedang direnovasi makanya harus cari lokasi lain," jelasnya.

Ia meminta para pemain bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beradu teknik dan strategi.

Selain itu, dia juga meminta semua yang terlibat dalam kompetisi ini bisa menciptakan semangat sportivitas dan kebersamaan.

"Karena FISIP punya visi one for all, all for one," ungkapnya disambut tepuk tangan meriah peserta.

Secara khusus, ia berterima kasih kepada panitia yang bekerja keras dan bekerja sama dalam upaya menyelenggarakan turnamen ini.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Undana, Mikdon Hede Patu dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan turnamen bola voli antar pelajar dan mahasiswa ini.

Mikdon menyampaikan pihaknya tentu tetap saja memiliki tanggungjawab moril terhadap semua kegiatan yang digelar Fisip Undana termasuk turnamen bola voli ini.

Disaksikan POS-KUPANG.COM, acara pembukaan sempat molor sampai dua jam karena hujan lebat yang mengguyur Kota Kupang Sabtu malam.

Walaupun demikian, animo dan antusiasme peserta dan penonton sangat luar biasa. Bagian tribun penonton penuh sesak diisi para penonton.

Selain turnamen bola voli, panitia juga menyiapkan pelbagai acara hiburan seperti dance, doorpriza dan beragam acara hiburan lainnya. Hadir juga para dosen dan alumni FISIP Undana. (*)