Begini Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan Ini ! Mulai Sabtu, 24 November

POS KUPANG.COM - Jadwal lengkap Lga inggris menghadirkan sejumlah pertandingan dan telah memasuki pekan ke-13.

Ada banyak pertandingan besar alias big match di antaranya mempertemukan laga Derbi London, yakni Tottenham Hotspur vs Chelsea FC.

Laga tersebut terbilang krusial karena Chelsea FC dan Tottenham Hotspur menduduki tempat ketiga dan keempat klasemen Liga Inggris.

Keduanya bertarung mengejar poin juara liga dengan sang pemuncak, Manchester City.

Manchester City akan bertandang ke West Ham United pekan ini.

Senada, Liverpool juga akan melakoni laga tandangnya melawan Watford.

Sementara Setan Merah, Manchester United pekan ini akan meladeni Crystal Palace.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan ini pekan ke-13.

Sabtu (24/11/2018)

Brighton & Hove Albion vs Leicester City 22:00 WIB

Everton vs Cardiff City, 22:00 WIB

Fulham vs Southampton, 22:00 WIB

Manchester United vs Crystal Palace, 22:00 WIB (beIN Sports 3, MNCTV)

Watford vs Liverpool (beIN Sports 1), 22:00 WIB

West Ham United vs Manchester City, 22:00 WIB

Minggu (2Pemain Manchester United, Alexis Sanchez, melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Tottenham Hotspur pada laga semifinal Piala FA di Stadion Wembley, Sabtu (21/4/2018) waktu setempat. 5/11/2018)

Tottenham Hotspur vs Chelsea FC (beIN Sports 1, RCTI), 00:30 WIB

Bournemouth vs Arsenal (beIN Sports 1), 20:30 WIB

Wolverhampton vs Huddersfield Town, 23:00 WIB

Selasa (27/11/2018)

Burnley vs Newcastle United, 03:00 WIB (*)