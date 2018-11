Jerit Suara Hati Gading Marten Terkait Gugat Cerai Gisel, Ini Tak Mudah!

POS-KUPANG.COM - Gading Marten juga buka suara soal perceraiannya dengan Gisella Anastasia atau Gisel.

Gading mengatakan ia dan Gisel akan tetap baik-baik saja demi Gempita Noura Marten atau Gempita, putri mereka.

Gading pun mengunggah perasaan hatinya melalui intagramnya.

Potret keharmonisan keluarga Gading Marten dan Gisella Anastasia (Instagram/gisel_la)

Pada Rabu, (21/11/2018) muncul pemberitaan bahwa Gisella anastasia atau Gisel menggugat cerai Gading Marten.

Setelah pemberitaan Gisel menggugat cerai Gading Marten tersebar luas dan menghebohkan publik, akhirnya pria mengunggah foto berisi keterangan klarifikasi di Instagramnya, Kamis (22/11/2018).

Gading menuliskan rasa terimakasih ya untuk orang-orang yang sayang pada keluarganya.

"Ijinkan saya mengucapkan terima kasih utk semua keluarga, sahabat dan kalian smua yang sayang dan mendoakan keluarga kami.. terutama yg sayang sama gempi juga...," tulisnya.

Gading juga meminta maaf atas kabar perceraian dirinya dan Gisel yang membuat orang-orang bersedih.

"Maaf atas berita sedih hari ini, kalau berita baik disebarkan akan membawa aura baik untuk semua.. Tapi kalau berita sedih semua akan merasakan juga.. saya sangat berharap tidak ada berita miring atau asumsi2 yg tdk benar dan saling menjelekan..," lanjut Gading.

Tarakhir, pria itu menyebutkan jika apa yang terjadi bukanlah hal yang mudah baginya dan Gisel.

"it’s not easy and it’s not gonna be... kami akan selalu baik baik utk gempi.. DOAkan kami. Tuhan berkati kalian semua.."

Sebelumnya, Gisel juga mengunggah foto berisi klarifikasinya tentang kabar yang beredar di publik lewat akun Instagramnya.

Foto tersebut merupakan foto saat Gisel, Gading Marten, dan anak mereka, Gempita merayakan ulang tahunnya beberapa waktu lalu.

Dari unggahan foto tersebut, Gisel menulis keterangan yang seolah membenarkan gosip bahwa dirinya telah menggugat cerai Gading Marten.