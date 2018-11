Gaji Guru Indonesia Naik Hingga 20 Juta? Ini Deretan Negara Dengan Gaji Guru Tertinggi Hingga 1.08 M.

Beredar kabar gaji guru di Indonesia akan naik hingga mencapai 20 juta.

Kabar gaji guru 20 juta ini juga telah sampai ke telinga mentri keuangan Sri Mulyani.

Kabar gaji guru 20 juta ini berawal dari salah seorang juru bicara tim pemenangan salah satu pasangan capres dan cawapres mengusulkan agar gaji guru dinaikkan menjadi Rp20 juta.

Jika merujuk pada harapan dan peran guru sebagai salah satu kunci suksesnya pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, dan mengabaikan faktor ekonomi, hal tersebut terasa wajar.

Seperti kata Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world," yang artinya, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia."

Untuk itu, guru perlu diberdayakan, salah satunya dengan memberikan gajiyang sepadan dengan perjuangan dan pengorbanannya.

Untuk memberdayakan para guru, beberapa negara tak main-main dalam menggaji para gurunya.

Hal ini menyebabkan profesi guru menjadi salah satu profesi bergengsi di negara tersebut.