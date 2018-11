Inilah 3 Lagu BLACKPINK Paling Hits, Lengkap Dengan Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesianya

POS-KUPANG.COM - Girlband Korea Blackpink kini semakin bersinar di kancah internasional, bahkan di tanah air pun banyak penggemar yang ingin tahun lirik lagu Blackpink.

Banyak lirik lagu Blackpink yang hits dan sering dilantunkan oleh para pecinta K-Pop Indonesia.

Apalagi girlband yang terdiri dari 4 orang itu baru saja mengunjungi Indonesia, makin banyaklah penggemar yang ingin tahu lirik lagu Blackpink.

Buat kamu yang belum tahu, Grid.ID akan bagikan 3 lirik lagu Blackpink paling hits dan sering diputar mulai dari Boombayah hingga As If Its Your Last.

Lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia, loh.

BLACKPINK Konser di Indonesia (instagram/@blackpinkofficial)

1. Boombayah

Lirik Lagu Boombayah Bahasa Korea

[Jennie] BLACKPINK in your area

BLACKPINK in your area

[Lisa] Been a bad girl I know I am

And I’m so hot I need a fan

I don’t want a boy I need a man

[Jennie] Click-Clack! Badda bing badda booom!

Muneul bakchamyeon modu nal barabom

Guchi aesseo noryeok an haedo

Modeun namjadeureun kopiga pangpangpang

Pangpang parapara pangpangpang

Jigeum nal wihan chukbaereul jjanjjanjjan

Hands up! Nae sonen Bottle full o’ henny

Nega malloman deutdeon gyaega naya Jennie