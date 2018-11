Ternyata Begini Rahasia Arti Tato di Tubuh Wanita, Mulai Bintang di Leher Hingga Cakar Kucing di Dada

POS-KUPANG.com - Membuat tato saat ini merupakan suatu tindakan untuk menyatakan sesuatu, atau menciptakan kenangan tentang seseorang.

Tamara Geraldine, misalnya, membuat tato bergambar wajah anaknya di punggungnya.

Sedangkan Victoria Beckham memiliki tato tulisan bahasa Ibrani di area belakang lehernya yang berbunyi, "I am my beloved's, and my beloved is mine."

Jelas, ini merupakan bentuk pernyataan kepemilikan atas sang suami.

Namun memilih area tertentu di bagian tubuh, sebenarnya sudah merupakan pernyataan tertentu, demikian menurut Clay Clement, pemilik Studio City Tattoo.

Ia membeberkan makna dari pemilihan tato di area paling populer yang sering terlihat pada beberapa selebriti Hollywood.

Area punggung

Tato Angelina Jolie (scoopwhoop.com)

Angelina Jolie adalah selebriti perempuan yang paling terkenal dengan tatonya.

Salah satu tato yang paling mencolok terletak di area punggungnya. Punggung memang merupakan pilihan yang seksi, apalagi untuk menunjukkannya Anda harus memakai pakaian yang terbuka di bagian punggung.