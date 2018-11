Teeners! Ini Loh Tips dan Kuota Agar Tidak Kecewa Saat Hubungan Kalian Menangambang

1. Saling memahami. Ini paling penting, kalau tidak ada pengertian yah mending jangan pacaran.

2. Saling menghargai. Dia hargai kamu begitu juga sebaliknya.

3. Jangan egois. Ini kuncinya, tidak perlu paksakan kehendak berlebihan kepada pasangan.

4. Renungkan, hubungan ini penting atau tidak. Kalau kamu banyak dirugikan, sebaiknya segera ambil sikap.

5. Tegas. Bersikap tegas sama pasangan. Kalau merasa tidak suka dengan apa yang dia buat sebaiknya segera beritahu.

6. Komunikasi. Sepele tapi penting. Bangun komunikasi yang baik dengan pasangan.

KATA MUTIARA

"Love is more of commitment than a feeling. Its more of an action than an attraction"