Kopi Ini Yang Membuat Bangga Suster Natalia dan Bupati Kamelus

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Suster Natalia dari Biara Gembala Baik Ruteng dan Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H bangga kopi Manggarai kembali mendapat pengakuan internasional.

Suster Natalia adalah tokoh di balik suksesnya kopi Manggarai meraih penghargaan Sertifikasi Indeks Geografis (SIG) atas kopi Manggarai dari Agency for the Valorization of the Agricultural Products (AVPA) Gourmet Product di Pameran SIAL Paris, Prancis, Selasa (23/10/2018) lalu.

Suster Natalia dan timnya yang bekerja di Biara Susteran Gembala Baik Ruteng selama ini giat memperkenalkan kopi arabika Manggarai ke berbagai pihak. Kepada Pos Kupang di Biara Susteran Gembala Baik, Kamis lalu, Suster Natalia berkisah tentang pilihannya mempromosikan kopi Manggarai.

Baca: CEK NAMA ANDA SEGERA-ini Link Hasil SKD CPNS 2018 dari 25 Instansi yang Sudah Diumumkan Hari ini

"Saya berpikir di Ruteng ini biara sudah banyak dan menangani pendidikan PAUD dan TK. Kehadiran Biara Gembala Baik mau buat apa. Melalui permenungan panjang saya melihat sekarang ini kopi lagi tren. Saya lalu membuat kopi arabika dengan kemasan yang bagus," katanya.

Menurut Suster Natalia, setiap ada kesempatan berangkat ke Jakarta dirinya mempromosikan kopi arabika Manggarai. Dia bersykur apa yang dilakukan selama ini mendapat pengakuan dunia internasional. Menurut Suster Natalia, pengakuan atas kopi arabika Manggarai memotivasi dia dan timnya untuk terus membantu masyarakat petani kopi setempat.

"Saya mengurus kopi mulai dari pengolahan hingga penggorengannya. Kemasan kami atur secara baik. Saya senang apa yang kami buat hasilnya bagus. Kami bisa jualan kopi arabika Manggarai sampai Rp 75 ribu satu kemasan. Artinya kerja kami ada untungnya," papar Suster Natalia.

Suster Natalia mengatakan, pengakuan dunia atas kopi Manggarai akan memberi nilai tambah pagi petani kopi Manggarai. "Kami memiliki banyak jaringan sehingga kami akan terus mempromosikan kopi Manggarai yang sudah kami olah dalam bentuk kemasan. Kami menjaga aroma dan kekhasannya sehingga tetap yang terbaik," demikian Suster Natalia.

Baca: Harga Beras, Cabai, dan Bawang di Kupang Stabil

Bupati Beri Apresiasi

Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H sempat kaget ketika mendapat informasi bahwa kopi Manggarai meraih penghargaan lagi dari dunia internasional.

Kamelus mengatakan, ketika ia berada di Jakarta banyak pengusaha kopi bercerita bahwa kopi Manggarai telah dipromosikan para Suster Gembala Baik Ruteng. "Cerita tentang kopi Manggarai banyak dikenal orang karena dipromosi Suster-Suster Gembala Baik Ruteng. Tentu ini kerja yang luar biasa," katanya.

Kamelus menyatakan, pemerintah memberikan apresiasi khusus kepada para suster. "Saya berharap apa yang dilakukan para Suster Gembala Baik membuka mata kaum muda di Manggarai agar berwirausaha. Buka kafe kopi di mana-mana, dan mari kita promosi komoditi kopi yang sudah bersertifikasi," ujar Kamelus.

Untuk pengembangan kopi, jelas Kamelus, pemerintah sudah mengalokasi dana APBD tahun 2019. "Ada kelompok kerja (Pokja) yang kita bentuk untuk mengurus kopi. Selama ini Manggarai Multi Investasi (MMI) sudah membeli kopi petani lalu dijual dengan harga yang baik. "Semua ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Petani harus sejahtera. Saya kagum banyak orang mulai melirik kopi Manggarai dan dengan cara masing-masing mempromosikan kopi Manggarai," kata Kamelus.

Baca: LOONA dan Fromis_9 Adu Kebolehan, Siapa yang Tampil Lebih Keren?

Kamelus menyatakan, pihaknya bersama semua pihak terus mempromosikan kopi Manggarai."Apa yang dilakukan Suster-Suster Gembala Baik Ruteng sungguh membuat saya bangga," tambah Kamelus. (*)