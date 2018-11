Gaya Becandaan Prilly Latuconsina saat Pandu Konser Blackpink Dibully Netizen

POS-KUPANG.COM - Artis Prilly Latuconsina banjir bully para netizen. Menyusul becandaannya saat memandu acara Shopee Road To.

Prilly yang memandu acara Shopee Road To 12.12 Birthday Sale, pada Senin (19/11/2018) malam bersama Andika Pratama dan Denny Cagur.

Acara yang dipandu Prilly Latuconsina itu diramaikan girl band Korea Selatan yang sedang naik daun, BLACKPINK.

BLACKPINK membawakan 3 lagu dalam penampilannya kali itu, yaitu As If it Ur Last, Forever Young dan Ddu Du Ddu Du.