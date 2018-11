Cukup Cuaca Sa yang Sonde Jelas Kotong Dua Jangan E Teeners

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eflin Rote

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hay Hay Teeners, jumpa lagi kita hari ini. Rasanya aku butuh kamu. Hi hi hi. Nggak terasa sudah bulan November aja nih. Gimana, masih betah menjomblo? Atau ada yang masih betah disakitin? Cup cup cup jangan sedih Teeners. Itu bagian dari pendewasan dalam sebuah hubungan.

Okey Teeners, jangan lupa yaaah jaga kesehatannya. Sekarang lagi musim nggak jelas nih. Perhatikan nggak belakangan ini panas dan hujan bisa datang tak terduga? Dari yang panas banget trus, tiba-tiba hujan deras banget?

Kira-kira kenapa yah? Jadi Teeners, wajib dan kudu jaga kesehatan yah. Cuaca yang nggak jelas ini jangan sampai terjadi sama hubungan kamu sama si pacar yah.

Pernah nggak ngerasain hubungan yang lagi kamu jalanin sama kekasih tiba-tiba stuck dan nggak jelas kayak cuaca sekarang ini? Tiba-tiba si dia hilang kabar, hanya karena keegoisan kita dan nggak ada yang mau mengalah. Nah lho, kalau sudah begitu mending buang jauh-jauh rasa gengsi. Kalau mau hubungan kalian baik-baik saja.

Kadang tuh begini, mau putus tapi terlalu sayang. Mau lanjut tapi sudah capek disakitin. Kalau sudah begini, kita bisa apa yah Teeners? Coba berdoa dan tanya ke hati yang paling dalam, apakah si dia pantas diperhatikan? Berat sih Teeners, tapi yah harus dijalanin.

Kira-kira nih ada nggak yah Teeners ngalamin hal kayak gitu? Ngerasa hubungannya kok nggak jelas gini. Yuks kita cari tahu alias kita kepo.

Maria Anika, satu diantara Teeners sih bilang, hubungan yang nggak jelas alias digantung itu nggak enak. Tapi nilai plusnya adalah kita bisa intropeksi diri.

"Kalau lagi ribut, sebaiknya kita sendiri-sendiri dulu. Gunanya yah buat intropeksi diri. Kita juga butuh waktu untuk diri sendiri. Kalau memang harus kembali ke pacar, pastikan masalahnya sudah selesai dan sudah ada solusi," ucap Maria.

Biasanya nih, menurut Maria, hubungan yang digantung alias nggak jelas itu nggak enak. Kalau masih sayang yah bilang. Kalau masih rindu yang ucapkan. Jangan digantung, cukup cuaca aja yang nggak jelas hubungan kita jangan, (curhat, hi hi hi)

"Bayangkan yah kita lagi jalan trus tiba-tiba hujan. Kita harus berhenti, pakai jas hujan dulu. Mending kalau ada jas hujan kalau nggak ada gimana? Kan bisa menghambat perjalanan. Terus kalau dihubungan pacaran, bisa jadi juga kayak begitu. Bayangkan kalau hubungan percintaan juga nggak jelas. Apa yang akan terjadi? Kemungkinannya cuma dua, kalau nggak putus atau udahan yah balikan," terusnya.

Intinya, hubungan nggak jelas itu nggak enak. Bikin makan hati, tidur tak tenang, makan pun tak enak, (lebay haha). Nah gimana Teeners, emank digantung itu nggak enak banget. Jangan baper baper yah. Semangat move on. (*)