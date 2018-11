Bocah Perempuan Ini Ialah Pewaris Tahta Kerajaan Spanyol, Usianya Segini

POS-KUPANG.COM-- Bukan hanya Inggris saja monarki di dunia ini, ada Spanyol, Arab Saudi, Swedia dan masih banyak lainnya.

Terkhusus Spanyol, negara ini beratus tahun merupakan musuh abadi Inggris yang berlomba jadi penguasa lautan (dulu).

Sama halnya dengan berbagai kerajaan lain di seluruh dunia, Spanyol juga sudah mempersiapkan pewaris tahta demi masa depan kerajaan.

Putri Leonor, Pewaris Tahta Kerajaan Spanyol (us.hola.com)

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (18/11) dibalik derasnya pemberitaan Royal Family Inggris, masyarakat seakan lupa jika sosok bocah kecil bernama Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz bakal menyalip pangeran William dan Harry menjadi penguasa kerajaan.

Putri Leonor yang masih berusia 15 tahun sudah ditasbihkan sebagai calon Ratu kerajaan Spanyol.

Lahir pada 31 Oktober 2005, Putri dari Raja Felipe VI ini sekarang bergelar Lady of Balaguer, Prince of Asturias, Duchess of Montblanc dan Countess of Cervera.

Diketahuinya Putri Leonor sebagai pewaris tahta kerajaan Spanyol saat ia menyampaikan pudati pertamanya di depan publik tepat memperingati 40 tahun konstitusi Spanyol.

Rupanya perayaan itu juga bertepatan dengan ulang tahunnya ke-13.

Leonor membacakan pasal pertama dari 169 pasal Magna Carta yang disahkan oleh parlemen Spanyol tahin 1978.

"Spanyol didirikan sebagai negara sosial dan demokratis, tunduk pada supremasi hukum," ucapnya.