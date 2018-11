Inilah Sosok Putri Leonor, Pewaris Takhta Kerajaan Spanyol: Kuasai 4 Bahasa Asing & Masih 13 Tahun!

POS-KUPANG.COM - Selama ini, Kerajaan Inggris kerap memenuhi pemberitaan di berbagai media.

Mulai dari pernikahan sampai segala tingkah laku anggota kerajaan.

Di Spanyol, sorotan mengarah kepada seorang gadis cilik yang kelak akan memegang gelar ratu.

Dia adalah Putri Leonor. Putri Leonor lahir pada 31 Oktober 2005 di Ruber International Clinic di Madrid melalui proses caesar.

Akun Resmi Kerajaan Inggris Unggah 2 Buah Foto, Untuk Moment Spesial Ini

Putri Ayako Menikah Dengan Pria Biasa, Ini 3 Putri Jepang Yang Lepas Status Kerajaannya Demi Cinta

Bayi yang Akan Dilahirkan Meghan Markle Mengubah Urutan Pewaris Tahta Kerajaan Inggris

Meghan Markle Kejutkan Keluarga Kerajaan dengan Kabar Kehamilannya

Kemudian, dia dibaptis beberapa hari kemudian di Istana Zarzuela.

Kini, dia memiliki beberapa gelar selain Putri Asturias, yaitu Countess of Cervera, Duchess of Montblanc, Lady of Balaguer, dan Putri Viana dan Girona.

Raja Felipe VI begitu bangga ketika melihat anak sulungnya itu melangkahkan kaki ke podium beberapa waktu lalu.

Putri Leonor menyampaikan pidato pertamanya di depan publik pada perayaan 40 tahun Konstitusi Spanyol, yang juga bertepatan pada hari ulang tahunnya.

Putri Leonor & Sofia (Orami)

Dia membacakan pasal pertama dari 169 pasal Carta Magna yang disetujui oleh Parlemen Spanyol pada 1978.

"Spanyol didirikan sebagai negara sosial dan demokratis, tunduk pada supremasi hukum," ucapnya.