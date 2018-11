400 Peserta Hadiri Seminar Nasional Tentang Penyakit Tropis di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sekitar 400 peserta mengikuti seminar nasional yang digelar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Nusa Cendana (Undana).

Seminar Nasional bertema Tropical Infection and Disease from Research to Community ini digelar di Hotel Aston, Kota Kupang, Sabtu (17/11/2018).

Ketua panitia, Maria Lus Clarita Klau (19), mengatakan peserta yang hadir tak hanya terdiri dari mahasiswa kedokteran Undana.

"Tak hanya mahasiswa FK Undana. Kami juga mengundang praktisi kesehatan dan instansi-instansi yang ada hubungannya dengan kesehatan. Untuk peserta kami targetkan 325 orang, ditambah panitia sebanyak 75 orang," katanya kepada POS-KUPANG.COM dalam sela seminar, Sabtu (17/11/2018).

Tujuannya, katanya, agar pihak-pihak yang berkepentingan di bidang kesehatan bisa mengetahui penyakit-penyakit yang dominan berkembang di Provinsi Kepulauan ini.

Mahasiswi semester tiga FK Undana itu mengatakan, kegiatan yang digelar ini merupakan kegiatan tahunan.

Jika dibanding dengan seminar tahun lalu, katanya, temanya masih sama, yakni seputar 'tropical infection'.

"Materi yang dibawakan itu tentang demam bersadarah, infeksi, apa dampak demam berdarah pada anak. Untuk tahun lalu, membahas tentang Malaria, Hepatitis, dan Filariasis," ujarnya.

Wanita 19 tahun ini berharap, kegiatan ini bisa bermanfaat untuk peserta dan masyarakat NTT.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita bisa lebih tahu tentang penyakit-penyakit di NTT dan pencegahannya," harapnya.(*)