Unggahan Terakhir Syahrini Bersama Reino Barack Mencuri Perhatian Warganet

POS-KUPANG.COM - Kabar kedekatan Syahrini dengan Reino Barack menjadi perbincangan publik.

Hal tersebut semakin mencuri perhatian setalah beredarnya potret kebersamaan Syahrini dan Reino Barack.

Dalam foto tersebut, Syahrini dan Reino Barack berfoto dengan beberapa orang lainnya.

"Last night event with these fun people," tertulis dalam unggahan tersebut.

Foto kebersamaan Syahrini dan Reino Barack (Instagram/lambe_turah)

Sebelum dikabarkan dekat dengan Syahrini, Reino telah menjalin kisah cinta dengan Luna Maya selama lima tahun.

Sayangnya, hubungan keduanya kandas karena terhalang restu orang tua Reino.

Luna sendiri beberapa waktu lalu sempat menanggapi isu hubungan Reino dan Luna.

"Syahrini kan temanku. Aku curhat-curhat juga sama Syahrini kok. Syahrini enggak mungkin kayak gitulah," kata Luna saat ditemui di Kawasan Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

Syahrini sendiri pernah membagikan momennya bersama Reino dan Luna.

Saat itu, penyanyi yang kerap dipanggil Incess bertemu dengan Reino di Italia.