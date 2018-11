Tarian Daerah Semarakan Seminar Internasional Poltekkes Kemenkes Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Tarian daerah yang dibawakan oleh sejumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang membuka rangkaian seminar internasional pertama Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes di Hotel Neo Aston Jalan Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang, Jumat (16/11/2018) pagi

Selain tarian, ditampilkan juga pertunjukan sasando dalam kegiatan yang bertema 'The role of health care provider in education practice and research in 4.0 health revolution'

Kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 16-17 November 2018 itu diikuti oleh sejumlah delegasi dari negara tetangga yakni Timor Leste, Australia, Filipina, Malaysia dan Thailand.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg. Dominikus Minggu Mere, M.Kes para dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang.

Sampai berita ini ditulis, kegiatan tersebut tengah berlangsung. (*)