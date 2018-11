SEDANG BERLANGSUNG! Pertandingan Persela vs Arema, Live Streaming Indosiar

Persela vs Arema

POS-KUPANG.COM - Sedang berlangsung! Live streaming Indosiar Persela Lamongan vs Arema FC di Pekan 31 Liga 1 2018 digelar, Sabtu (16/10/2018).

Susunan pemain Arema FC'>Persela vs Arema FC sudah dirilis. Link live streaming Indosiar Arema FC'>Persela vs Arema FC di lanjutan Liga 1 2018 pekan 31 dapat juga disaksikan via live streaming vidio.com.

Link live streaming Indosiar Persela vs Arema FC dapat diakses pada tautan yang ada di bagian akhir berita.

Dalam laga bertajuk derbi Jatim tersebut, Arema FC bertekad mencetak rekor baru di kandang Persela Lamongan.

Hal itu karena saat ini kedua tim sama-sama belum terkalahkan ketika bermain di kandang.

Pelatih Arema FC, Milan Petrovic, menjelaskan ingin menjadi tim pertama yang sukses menang di Lamongan.

"Saya telah menggali beberapa informasi dan catatan raihan hasil mereka di kandang, mereka memiliki image yang bagus seperti kami ketika main di Kanjuruhan, dan kami datang ingin mencetak sejarah baru," tuturnya dilansir dari Surya.co.id

Melawan Persela, Milan Petrovic juga menginstruksikan anak asuhnya supaya berhasil mencetak gol terlebih dahulu.

"Kami akan terus mencoba untuk bermain dan mencetak score terlebih dahulu. Kami juga akan menerapkan beberapa strategi untuk ini," ucapnya.

Saat ini tim berjulukan Singo Edan berada di urutan kesembilan klasemen sementara Liga 1 2018 dengan perolehan 41 poin.