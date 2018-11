Link Live Streaming Indosiar dan Vidio.com Persela vs Arema FC Liga 1 2018. (FOTO: Logo Liga 1 2018)

Link Live Streaming Indosiar dan Vidio.com Persela vs Arema FC Liga 1 2018

POS-KUPANG.COM - Video ini terkait link live streaming Indosiar Persela Lamongan vs Arema FC pada pekan 31 Liga 1 2018 akan tersaji. Laga Arema FC'>Persela vs Arema FC juga bisa diakses via live streaming Vidio.com.

Siaran langsung pertandingan pekan ke-31 Liga 1 2018 antara Arema FC'>Persela vs Arema FC yang dihelat di Stadion Surajaya, Lamongan pada Jumat (16/11/2018) ini dapat disaksikan melalui link live streaming Indosiar.

Link live streaming Indosiar Persela vs Arema FC di Pekan 31 Liga 1 2018 dapat diakses pada tautan di akhir berita.

Misi balas dendam dan ambisi jaga kesucian bakal menyertai pertandingan bertajuk derbi Jawa Timur ini.

Pelatih Persela Lamongan, Aji Santoso menyebutkan bahwa dirinya bakal mengupayakan anak-anak asuhnya untuk meraih kemenangan pada laga yang dilangsungkan pukul 18.30 WIB ini.

Hal itu dilakukan sebagai ajang balas dendam sekaligus menjaga kesucian kandangnya, Stadion Surajaya.

Tren positif Persela Lamongan selama menggelar laga kandang di ajang Liga 1 2018 akan kembali mendapatkan ujian.

Kali ini, pada pekan ke-31, tren impresif ini bakal diuji oleh Singo Edan, tamunya yang datang dari Selatan.

Laskar Joko Tingkir tentu bertekad menjaga catatan positif tersebut kala menjamu Arema FC.

Sepanjang menggelar laga kandang pada ajang Liga 1 2018, Persela belum pernah sekalipun menderita kekalahan.

Tercatat, Laskar Joko Tingkir telah bermain sebanyak 15 kali di hadapan pendukungnya sendiri.