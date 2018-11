Intip Keseruan Park Seo Joon dan Bintang Cilik Naeun Saat Syuting Iklan Bareng: Gemesin!

POS-KUPANG.COM - Aktor asal Korea Selatan Park Seo Joon semakin meroket setelah berhasil bikin baper dengan perannya di dalam drama What's Wrong with Secretary Kim.

Tak kalah populer dari Park Seo Joon, artis cilik Naeun juga tengah jadi perbincangan netizen setelah tampil dalam acara variety show The Return of Superman.

Usut punya usut, Park Seo Joon dan Naeun diketahui tengah terlibat proyek iklan bersama, nih.

Melalui laman Instagram pribadinya, aktor 29 tahun itu mengunggah foto dirinya bersama Naeun di sela-sela syuting.

Seo Joon tampak berjongkok sambil menunggu Naeun menyuapi snackyang ada di tangan artis cilik itu.

"Semua anak-anak adalah malaikat," tulis Park Seo Joon di kolom caption seperti dilansir Grid.ID melalui akun instagram pribadinya pada Jumat (16/11/2018).

Diketahui bila dua artis hits Korea ini bertemu dalam proses pengambilan gambar untuk iklan salah satu brand pizza.

Nama Park Seo Joon sendiri sudah tak asing dalam industri hiburan Korea Selatan.

Tercatat sudah banyak judul film dan drama Korea yang dibintangi aktor tampan ini, bahkan sebagian besarnya mendulang rating yang tinggi.

She Was Pretty, Fight for My Way, dan What's Wrong with Secretary Kim menjadi beberapa judul drama populer yang dimainkan oleh aktor kelahiran 16 Desember 1988 ini.

