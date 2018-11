Nikita Mirzani Cerita Pernah 'Didukunin' Ibu Tiri Dipo Latief, Benarkah?

POS-KUPANG.COM--Tak habis-habisnya perkara antara suami istri Nikita Mirzani dan Dipo Latief.

Setelah sempat menggugat cerai, mencabut laporan dan kembali lagi menggugat sang suami, Nikita Mirzani tampaknya sudah bulat dengan keputusannya untuk cerai dengan pengusaha tersebut.

Menurutnya, Dipo Latief tak bisa membayar hutang-hutangnya, maka dari itu selama ini ia menjatuhkan nama baik dirinya dengan cara mengumbar-umbar kejelekan tentang dirinya di media sosial dan media.

"Maksud gua gini kalo nggak bisa bayar sudah diem aja nggak usah ngejelek-jelekin gua di belakang gimana ya namanya lagi hamil emosinya up and down gitu kan nggak karuan ketika gua denger dari beberapa temen gua dari pihak mereka sudah keterlaluan," cerita Nikita Mirzani.

"Di sini tembok aja bisa ngomong agak menyayangkan aja katanya kan mereka berpendidikan atau apa tapi bahasanya kok kaya gitu kan gua sudah sering bilang gua punya wadah loh. Wadah gua instagram yang followersnya banyak kalian tuh bakal malu kalau gua melakukan itu tapi mereka kayaknya nggak tahu malu," sambungnya.

Nikita Mirzani dan Dipo Latief. (Instagram/@nikitamirzanimawardi_17)

Mantan istri Sajad Ukra ini juga mengatakan kalau ia sudah tak ingin lagi berhubungan dengan Dipo ataupun keluarganya. Lebih lanjut, Nikita bercerita, ibu tiri pengusaha tersebut sempat ikut campur dengan masalah rumah tangga mereka.

Dipo Latief dan Nikita Mirzani (Instagram)

"Gue sudah males berhubungan sama keluarga itu, gue sudah didukunin ah banyak banget deh udah cukup lah buat gue," ucap Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Tendean pada Rabu (14/11/2018).

"Ibu tiri dia emang nggak tahu kenapa gitu banget sama gue. Gue juga nggak paham gue juga nggak pernah punya masalah sama dia, mungkin semenjak Dipo sama gue," jawab Nikita saat ditanyai tentang hubungannya dengan ibu mertuanya.

Nikita Mirzani dan Dipo Latief (ist)

Nikita Mirzani lanjut bercerita kalau awalnya ia masih intens beramah tamah dengan ibu mertuanya. Namun entah kenapa, Nikita Mirzanimelanjutkan kalau ia akhirnya tahu kalau ibu mertuanya lah yang menguna-gunainya.

"Tadinya kan intens mereka ketemu whatsappan-nya juga manja, nggak seperti layaknya seorang ibu tiri dan anak tiri kan gue juga baca sendiri. Gue mah apa yang diomongin dari mulut gue itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kok," beber Nikita Mirzani.

"Cuman semenjak Dipo jadi suami gue kan sudah nggak pernah ketemu whatsappan juga udah nggak bisa semanja dulu, gue juga nggak ngerti kenapa gue sempet didukunin sama beliau, gue juga gak paham tapi yaudah lah buat gue yang berlalu biar berlalu," tutup Nikita Mirzani. (*)