Inilah Potret 7 Member BTS Saat Berambut Pink, Mana yang Paling Tampan?

Sama-sama memiliki rambut berwarna pink, member BTS memiliki pesonanya masing-masing.

POS-KUPANG.COM - Sebagai idol K-Pop, member BTS kerap bergonta-ganti warna rambut setiap akan comeback atau merilis lagu baru.

Selain untuk terlihat lebih fresh, tentu saja mengganti warna rambut menjadi tuntutan bagi setiap idol K-Pop untuk selalu tampak menarik.

Kali ini Tribunnews merangkum penampilan member BTS saat mengenakan warna pink untuk mewarnai rambut mereka.

Kira-kira siapa ya yang paling cocok dengan warna manis satu ini? Yuk kita simak!

1. RM

RM BTS (surabaya.tribunnews.com)

RM sempat mengganti warna rambutnya menjadi pink pada 2016 lalu.

Saat itu BTS merilis album mereka yang berjudul The Most Beautiful Moment in Life Part 2.

2. Jin

Jin BTS (improving_Jin masternim)

Member tertua BTS yang dikenal dengan visualnya ini terlihat cocok dengan rambut berwarna pink ini.

Jin sukses merebut hati banyak ARMY saat ia mengganti warna rambutnya menjadi pink dialbum WINGS.