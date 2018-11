Nunung Sebut Komedian Sule Udah Lama Ga Dapet Vitamin. Begini Kisahnya

POS-KUPANG.COM--Komedian Sule melakukan aktivitas syuting seperti biasa, Selasa (13/11/2018), yaitu menjadi pemandu acara Ini Talk Show.

Bintang tamu yang hadir pada saat itu merupakan pemenang Putri Indonesia 2011, Maria Selena dan pemenang Miss Grand Internasional 2018, Clara Sosa.

Saat dipantau Grid.ID pada segmen 2, Sule tampak belum memasuki studio, meski syuting live tersebut sudah berjalan beberapa menit.

Ternyata, Sule yang saat itu menyamar sebagai Miss Thailand berdandan heboh untuk memancing tawa para penonton sekaligus bintang tamu.

Menggunakan jas berwarna ungu, syal warna oren, celana leging hitam dilapisi celana pendek, Sule menenteng tas motif bunga-bunga.

Ternyata, isi tas tersebut adalah alat-alat musik tradisional Indonesia.

"Ini ada alat tradisional, ini namanya angklung," ungkap Sule saat dipantau Grid.ID tengah memperkenalkan alat musik tradisional tersebut kepada Clara Sosa, di kawasan Graha Mitra, Selasa (13/11/2018).

Kemudian, Sule meminta Clara Sosa untuk memainkan angklung sambil menduduki bagian sofa yang kosong tepat di samping Clara Sosa.

Sule pun menggenggam tangan Clara Sosa untuk menunjukkan cara memegang angklung yang benar.

"this here, this here," ujar Sule sambil memindahkan tangan Clara Sosa ke posisi yang benar dan terus menggenggamnya beberapa saat.