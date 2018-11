Fantastic Beasts 2 - Simak Sinopsis Trailer dan Jadwal Tayang Bioskop Film Fantastic Beasts

POS-KUPANG.COM - Akhirnya yang ditunggu-tunggu penggemar Harry Potter dan J.K Rowling datang juga!

Film "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" akan tayang di bioskop Indonesia, Rabu (14/11/2018).

Sinopsis film "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"

Seri pertama Fantastic Beasts ini mengisahkan tentang penyihir jahat bernama Gellert Grindelwald (Johnny Depp), yang ditangkap oleh Magical Congress of the United States of America (MACUSA) atas bantuan Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Kemudian di film kedua ini, Grindelwald berhasil keluar dari tahanan sihir dan mengumpulkan pengikut untuk melakukan rencana rahasia.

Dia mengumpulkan orang-orang yang memiliki darah penyihir murni untuk memimpin manusia biasa (manusia memiliki kekuatan sihir).

Albus Dumbledore (Jude Law) mengajak mantan murid, Newt untuk membantunya menggagalkan rencana jahat Grindelwald.

Dilansir Tribunjogja.com dari laman Rotten Tomatoes, Selasa (13/11/2018), film ini akan menyuguhkan pengalaman sihir yang menarik, kesetiaan, dan persahabatan.

Misteri Nagini

Jika di serial Harry Potter, Nagini selalu muncul dalam wujud ular raksasa, maka di film Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald akan ada bagian di mana Nagini berwujud manusia.

Untuk yang tak terlalu mengikuti serial Harry Potter, Nagini adalah ular berukuran besar kesayangan Lord Voldemort, musuh Harry Potter, sekaligus pembunuh Professor Snape.

Sang penulis novel, J.K Rowling memberikan sedikit bocoran jika Nagini bukanlah Animagus, tapi Maledictus, atau di Indonesia lebih sering disebut siluman.