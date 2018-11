Dari Sisi Rasio Keuangan Bank NTT Sehat

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Kondisi Bank NTT hingga saat ini dalam kondisi sangat sehat. Hal itu dapat dilihat dari ratio keuangan bank milik pemerintah daerah tersebut.

Sampai dengan September 2018, NPL Net ( kredit tidak lancar) hanya sebesar 1,43 persen berada di bawah 5,0 persen batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia.

Demikian juga dengan Return On Asset (ROA) tahun 2018 sebesar 2,76 , Return on Equity (ROE) tahun 2018, sebesar 15,88, Net Interest Margin tahun 2018 sebesar 8,78 persen , Biaya operasional terhadap pendapatan operasiona (BOPO) tahun 2018 sebesar 76, 88 maupun Loan to deposit ratio (LDR) tahun 2018 sebesar 86,86.

Penegasan tentang kondisi kesehatan Bank NTT itu disampaikan Wakil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi NTT beberapa waktu lalu dan dipertegas lagi oleh Direktur Pemasaran Dana Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho ketika dikonfirmasi Rabu (14/11/2018).

Laporan Keuangan Bank NTT yang dipublikasi melalui Harian Umum Pos Kupang edisi 9 November 2018, juga secara jelas menggambarkan ratio kinerja Bank NTT.

Dari laporan tersebut, diketahui, kewajiban penyediaan modal minimum September 2018 sebesar 22,14, persen, Asset Produktif bermasalah dan asset non produktif bermasalah terhadap total asset produktif dan asset non produktif tahun 2018 sebesar 2,28,

Asset produktif bermasalah terhadap total asset produktif tahun 2018 sebesar 2,35 persen, Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan terhadap asset produktif tahun 2018 sebesar 1,55 persen, NPL Gross tahun 2018 sebesar 2,95 persen, NPL Net tahun 2018 sebesar 1,43 persen.

Kepala OJK Perwakilan NTT, Winter Marbun yang dihubungi, Rabu (14/11/2018), mengatakan, untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank, bisa dilakukan oleh bank itu sendiri (self assesment) atau dinilai pengawas (dalam hal ini OJK). Apabila hasil penilaian terdapat perbedaan maka yang digunakan adalah penilaian yang dibuat oleh pengawas (OJK).

Ia mengatakan, sesuai ketentuan, OJK adalah lembaga yang independen sehingga penilaiannya bebas dari kepentingan pihak tertentu.

Dikatakan Winter, untuk menilai tingkat kesehatan bank maka penilaian dilakukan dengan berdasarkan risiko, artinya penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini atau kondisi sebelumnya, tetapi memperhatikan juga risiko yang akan dihadapi bank dimasa yang akan datang.

Aspek yang dinilai ada 5 aspek yaitu aspek risiko, aspek menghasilkan laba, aspek Good Corporate Gavernance, dan aspek Permodalan. Dari hasil penilaian kelima aspek itu, katanya, bank dikategorikan menjadi 5 peringkat yaitu Peringkat Komposit 1 sampai dengan 5. Peringkat Komposit 1 tergolong Sangat Sehat, Peringkat Komposit 2 tergolong Sehat, Peringkat Komposit 3 tergolong Cukup Sehat, Peringkat Komposit 4 tergolong Kurang Sehat, dan Peringkat Komposit 5 tergolong Tidak Sehat.

Namun pada prakteknya, kata Winter, banyak pihak yang menilai kondisi bank dengan kriteria masing masing. Tapi untuk penilaian tingkat kesehatan bank dalam rangka prudential banking dan pengawasan/pembinaan bank harus menggunakan tingkat kesehatan yg diatur oleh OJK. (*)