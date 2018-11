Stan Lee Meninggal - Sutradara Avengers 4 Tulis Pesan Bela Sungkawa di akun ofisial Instagramnya

POS-KUPANG.COM - Kabar duka bagi para penggemar dunia komik setelah sosok Stan Lee, pencipta sekaligus legenda komik-komik Marvel dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka ini juga ikut ditanggapi oleh sutradara Avengers 4 yakni Russo Brothers.

Dilasir Tribunwow.com dari E! Online, Selasa (13/11/2018), kabar duka tersebut dibagikan pertama kali oleh representatifnya yakni Dawn Miller melalui NBC News.

Stan Lee di set Avengers Infinity War (Instagram/therussobrothers)

Bapaknya superhero Marvel ini merupakan pencipta karakter fenomenal seperti Captain Amerika, Spiderman, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor, X-men dan banyak karakter fiksi lainnya.

Pria yang lahir di New York City pada 28 Desember 1922 disebut berjuang melawan pneumonia.

Stan Lee dilantik ke dalam industri buku komik Will Eisner Award Hall of Fame pada tahun 1994 dan Jack Kirby Hall of Hall of Fame pada tahun 1995.

Lee juga tercatat menerima National Medal of Arts pada tahun 2008.

Melalui akun ofisial Instagramnya, Joe dan Anthony Russo turut menuliskan pesan bela sungkawa untuk kepergian Stan Lee.

Dalam unggahan tersebut, ia menulis caption sebagai berikut:

Thank you for filling our childhoods with such joy. You will be dearly, dearly missed...

Stan Lee (Polygon)

Meninggal di usia 95 Tahun