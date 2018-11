Calon Raja Arab Pangeran Mohammaed Bisa Terseret Kasus Pembunuhan Khashoggi dari Rekaman Ini

Calon Raja Arab Pangeran Mohammaed bin Salman Bisa Terseret Kasus Pembunuhan Khashoggi dari Hasil Rekaman Ini.

POS-KUPANG.COM | ISTANBUL - Calon Raja Arab Saudi, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman kemungkinan bakal terseret dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis Arab Saudi.

Hal ini setelah muncul rekaman dari seorang anggota tim eksekusi Khashoggi kepada atasannya via telepon.

"Beri tahu bos Anda", demikian kalimat dalam rekaman audio terkait pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Massa demonstran menuntut pembebasan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi yang dikabarkan hilang sejak memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul pada Selasa (2/10/2018). (KOMPAS.com/AFP/OZAN KOSE)

The New York Times, pada Senin (12/11/2018), melaporkan kalimat itu terlontar dari seorang anggota tim eksekusi Khashoggi kepada atasannya via telepon.

"Bos" dalam perkataan itu diyakini sebagai Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Kalimat tersebut sekaligus pertanda bahwa tim telah menjalankan misi.

The New York Times berhasil memperoleh keterangan dari tiga orang yang dekat dengan rekaman audio pembunuhan Kashoggi, yang dikumpulkan oleh intelijen Turki.

Percakapan via telepon dilakukan dalam bahasa Arab beberapa menit setelah Khashoggi dibunuh.

Rekaman audio yang juga dibagikan kepada Direktur CIA Gina Haspel pada bulan lalu itu dipandang intelijen sebagai bukti kuat yang mengaitkan Pangeran Mohammed dalam pembunuhan Khashoggi.

Intelijen AS meyakini, kata "bos" yang merujuk kepada sang pangeran itu diucapkan Maher Abdulaziz Mutreb, salah satu dari 15 orang yang dikirim ke konsulat Saudi di Istanbul.