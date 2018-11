Berikut Ucapan Duka dari Para Artis Hollywood Untuk Stan Lee Meninggal Dunia

POS-KUPANG.COM-- Legenda komik Marvel, Stan Lee meninggal dunia pada Senin pagi (12/11/2018) menyisakan duka mendalam bagi dunia hiburan Amerika Serikat dengan banyaknya ucapan duka dari para artis Hollywooduntuknya.

Ucapan duka dari para artis Hollywood tersebut merupakan bentuk belasungkawa mereka atas kabar Stan Lee meninggal dunia.

Ucapan duka dari para artis Hollywood atas kabar Stan Lee meninggal dunia ini mereka unggah di media sosial Twitter maupun Instagram.

Sederet artis Hollywood yang pernah bekerja sama dengan Stan Lee tampak mengunggah ucapan duka di media sosial mereka masing-masing seperti yang telah dirangkum Grid.ID.

1. Chris Evans

Pemeran Captain America, Chris Evans mengucapkan belasungkawanya terhadap kepergian Stan Lee dengan menuliskan pesan menyentuh di akun Twitternya @ChrisEvans.

Chris Evans bahkan mengungkapkan tak akan ada sosok yang dapat menggantikan Stan Lee karena dedikasinya dalam menginspirasi banyak orang lewat komik-komik yang ia buat.



There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!





2. Robert Downey Jr.

Pemeran Tony Stark dalam film Ironman, Robert Downey Jr. turut mengunggah ucapan duka citanya di Instagram pribadinya @robertdowneyjr.