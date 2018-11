Ayah Akan Selalu Menjadi Cinta Pertama Anak Perempuanya, Benar Gak Sih

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Haiii Teeners, apa kabar di hari ini? Semoga penulis dapat menjumpai Teeners dalam keadaan sehat dan happy, ya?

Sama seperti penulis yang juga sedang sehat, meski kadang kedinginan, karena satu dua hari ini beberapa wilayah Kupang diguyur hujan yang membawa serta rindu, hehe...

By the way, poin nomor satu hari ini, penulis mau ucapin selamat merayakan hari kesehatan, sekalian hari ayah nasional (Happy Fathers Day) buat semua Teeners tanpa kecuali, ya?

Tapi, sebelumnya nih penulis mau tanya, apa Teeners sudah mengucapkan selamat buat ayahnya masing-masing kemarin?

Eh, kalau yang belum sempat, belum terlambat kok buat mengucapkan selamat hari ayah nasional...

Hari ini sengaja penulis mau bahas tema yang agak lain dari biasanya, ya semacam tema yang agak kaku sih...

Dan, ini mungkin lebih pas menjadi pertanyaan buat Teeners yang cewek. Kenapa bagi sebagian anak perempuan cinta pertamanya harus ayah? Hehehe kenapa coba???

Bagi, Nany Maryani, sosok ayah atau yang selalu ia sapa dengan bapa adalah sosok lelaki istimewa yang tidak akan tergantikan di hatinya. Ayahnya yang saban hari menghabiskan waktu di kebun, baginya jadi sosok inspirasi sekaligus cinta pertama yang tak bisa digantikan oleh lelaki manapun.

Ayahnya adalah lelaki pertama yang membuat ia merasa bangga dan terkesima karena keuletan dan kehangatan kasih yang menghidupi keluarganya. Cinta pertama baginya tak bisa ia berikan kepada lelaki lain manapun karena cinta itu hanya ia persembahkan untuk bapanya. Yani merasa cintanya tak tergantikan.

"Bapa adalah lelaki yang membuat saya kagum dan jatuh cinta berulang-ulang karena kehebatan menjadi kepala keluarga yang memberi kami hidup," ujarnya.

Bagi Yani, tidak ada yang dapat merebut tempat ayah dalam hatinya karena ayahnya adalah cinta pertama baginya. Eh, terus bagaimana jika ada cowok yang menaruh hati dan mengungkapkan cinta?

"Ah kalau akak memang benaran cinta, biar kakak jadi cinta terakhir adek saja, ya?" Ehmmm ehmmm...(*)