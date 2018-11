Intip Chemistry Para Pemain Drama Korea 'Terius Behind Me' Saat di Belakang Layar

Di belakang layar drama Korea Terius behind me

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 'Terius Behind Me' menyisahkan empat episode lagi sebelum akhirnya akan tamat.

Sebelum menyelesaikan produksi drama Korea ini, para kru produksi merilis foto-foto di belakang layar kepada pemirsa dan tentu saja bisa membuat penggemar tersenyum.

Dilansir dari Soompi, foto-foto yang dirilis ini menunjukkan para artis drama Korea ini terlihat terlihat 'tenggelam' dalam karakter mereka dan bersenang-senang saat syuting sedang break. So Ji Sub terlihat tertawa cerita bersama pemain anak dan mendiskusikan adegan bersama Jung In Sun.

Sementara Jung In Sun terlihat dengan tepat memainkan perannya sebagai seorang ibu tunggal dan bergaul dengan para kru "Kings Castle" yakni Kim Yeo Jin, Jung Si Ah, dan Kang Ki Young.

Son Ho Jun terlihat bersenang-senang di lokasi syuting bersama staf dan berfoto bersama Sungjoo UNIQ, sementara Im Se Mi terlihat sedang mempelajari naskahnya dengan intens.

Semua pemeran terlihat harmonis dan menemukan chemistry mereka di lokasi syuting seolah-olah mereka adalah satu keluarga besar. Dan tentu saja penggemar bisa merasakan suasana yang cerah dari ekspresi gembira mereka.

Pada episode terbaru, Kim Bon dan Go Ae Rin menyusup ke rumah Yoon Choon Sang (Kim Byung Ok), manajer Cornerstone Korea dan Kepala Sekretaris Kepresidenan. Namun, Kim Bon ditembak oleh K (Jasper Cho), dan Go Ae Rin nyaris tidak berhasil melarikan diri.

behind the scene drama Korea "Terius Behind Me" (MBC via Soompi)

Bagaimana kelanjutan drama ini? Saksikan setiap Rabu-Kamis di MBC. (pos-kupang.com/eflin rote)