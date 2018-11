Drama Korea 'The Beauty Inside' & 'Mama Fairy And The Woodcutter' Jadi Drama Paling Buzzworthy

Drama Korea The Beauty Inside & Mama Fairy And The Woodcutter jadi drama paling buzzworhty

POS-KUPANG.COM - Daftar drama Korea paling buzzworthy atau yang paling sering dibicarakan publik dirilis.

Dilansir dari Soompi, pada tanggal 12 November 2018, Good Data Corporation mengungkapkan peringkat drama Korea yang paling digemari dan pemeran yang paling buzzworthy dari tanggal 5 November hingga 11 November 2018.

Didasarkan pada analisis reaksi pada 39 drama Korea melalui artikel berita, postingan blog, komunitas online, media sosial, dan jumlah klip video maka dirilislah 10 drama Korea yang paling buzzworthy atau yang paling banyak dibicarakan.

Hasilnya, drama Korea 'The Beauty Inside' naik dua peringkat dan menjadi drama yang paling banyak dibicarakan karena menempati urutan pertama.

The Beauty Inside (Soompi.com)

Drama 'The Beauty Inside' untuk pertama kalinya menempati posisi teratas selama lima minggu penayangannya. Drama ini meraih presentasi sebesar 15,32 persen hampir dua kali lipat dari drama tempat yang menempati posisi kedua.

Sementara untuk posisi kedua ditempati drama terbaru dari tvN 'Mama Fairy and the Woodcutter' dan untuk posisi ketiga ada drama 'The Third Charm'.

Drama baru KBS2 "Feel Good to Die" masuk di No. 5, dan drama yang akan datang "The Last Empress" ditempatkan No. 8.

Inilah daftar 10 drama yang paling banyak dibicarakan:

1. JTBC “The Beauty Inside” (15.32 percent)

2. tvN “Mama Fairy and the Woodcutter” (8.77 percent)