TWICE Resmi Comeback, Inilah 6 Fakta Lagu Yes or Yes: Ditonton 20 Juta Kali dalam Waktu 10 Jam!

TWICE YES OR YES

POS-KUPANG.COM - Girlband TWICE asal Korea Selatan baru saja merilis lagu Yes or Yes, single terbaru mereka.

Videoklip lagu Yes or Yes karya TWICE juga baru saja dirilis oleh JYP Entertainment pada Senin (5/11/2018).

Pada videoklip lagu Yes or Yes, TWICE tampil menawan dengan mengenakan outfit yang khas.

Rilisnya single dan videoklip lagu Yes or Yes karya TWICE ini disebut-sebut memecahkan rekor.

Lalu apa saja fakta menarik lainnya tentang lagu Yes or Yes karya TWICE?

Simak 6 fakta lagu Yes or Yes dari TWICE berikut ini.

1. Video Yes or Yes Ditonton 20 Juta Kali dalam Waktu 10 Jam

Mengutip Soompi.com, videoklip single TWICE terbaru yang berjudul Yes or Yes, mencetak rekor.

Videoklip Yes or Yes ditonton 20 juta kali dalam waktu 10 jam dan 27 menit setelah dirilis.

Jumlah fantastis ini melewati rekor sebelumnya yang dipegang girlband BLACKPINK untuk lagu DDU-DU DDU-DU.