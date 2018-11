Cinta Laura Ungkap Proyek yang Akan Dikerjakannya bersama Sutradara

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Artis peran Cinta Laura segera melangsungkan proses shooting bersama sutradara langganan Walt Disney. Kata Cinta, shooting tersebut akan dilakukan di Amerika Serikat.

"Nanti Januari aku bakal ada shooting untuk taman bermain. shooting-nya bakal di LA (Los Angeles), bareng produser dan director yang suka bikin video-video buat (Walt) Disney di sana, makanya shooting-nya di LA," ungkap Cinta saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (9/11/2018).

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Cinta terlibat dalam proyek sekaliber Hollywood. Sebelumnya Cinta pernah membintangi beberapa film Hollywood seperti The Philoshophers, After the Dark, dan The Ninth Passenger.

Selain itu, wanita kelahiran Jerman, 25 tahun silam ini juga akan bekerja sama dengan salah satu majalah mode ternama dari Malaysia.

"Aku juga bakal ada acara untuk salah satu majalah fashion besar di Malaysia, bulan Desember ini. Jadi nanti aku bakal ada hari di KL, jadi untuk akhir tahun ini fokusnya film horor sama bakal ada banyak event dan juga persiapan-persiapan buat tahun depan," ungkap Cinta.

Akan tetapi, Cinta tak merinci terkait proyek yang akan ia lakoni dalam waktu dekat tersebut. (*)