Gelar Konser di Jakarta, Inilah 5 Fakta Heboh Konser Guns N Roses: 'November Rain' Bikin Syahdu

Band rock asal Amerika Serikat Guns N Roses menghentak panggung besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (8/11/2018). Tampil selama tiga jam konser bertajuk Not In This Lifetime Tour itu, personel Guns N Roses, Axl Rose (vocal, piano), Slash (lead guitar), Duff McKagan (bass), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm guitar), Frank Ferrer (drums), dan personel termuda Melissa Reese (keyboard) memuaskan para penggemar di Indonesia.

POS-KUPANG.COM - Konser Guns N Roses Not In This Lifetime Tour di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pusat Kamis malam 8 November 2018 sukses membuat panas membara panggung pertunjukan.

Konser Guns N Roses Not In This Lifetime Tour sukses menyedot perhatian para penggemar loyal, dari kalangan artis hingga pejabat negara hadir. Siapa saja?

Dan apa lagu-lagu nostalgia paling membuat histeris para penonton?

1. Lagu Sweet Child O’ Mine Jadi Ajang Karaoke Bareng Penonton Konser Guns N’ Roses

Vokalis band Guns N Roses, Axl Rose dan gitaris GNR, Slash menghentak panggung besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (8/11/2018). Tampil selama tiga jam konser bertajuk Not In This Lifetime Tour itu, personel Guns N Roses, Axl Rose (vocal, piano), Slash (lead guitar), Duff McKagan (bass), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm guitar), Frank Ferrer (drums), dan personel termuda Melissa Reese (keyboard) memuaskan para penggemar di Indonesia. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Lagu Sweet Child O’ Mine, seakan jadi ajang karaoke tersendiri bagi penonton konser Guns N Roses Not In This Lifetime Tour in Jakarta 2018, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat Kamis (8/11/2018) malam.

Lagu dari album debut grup musik rock asal Amerika itu, membuat penonton ikut bernyanyi dari awal hingga akhir lagu.

Seakan ogah kehilangan momen, banyak pula penonton yang mengarahkan gawai ke arah panggung.

Terlebih, Slash di belakang gitar memamerkan permainannya yang cadas.

Axl Rose tampil prima sepanjang lagu, ditandai dengan dirinya yang kerap berjalan mengitari panggung.

Kendati, beberapa kali ia terlihat kehabisan nafas.