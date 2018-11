Usai Ditahan dan Diperiksa Imigrasi Bali, Maria Ozawa Curhat: 'Berhenti Melecehkanku'

POS-KUPANG.COM - Mantan bintang film dewasa asal Jepang, Maria Ozawa menuliskan kekecewaannya melalui media sosial setelah sempat ditahan pihak Imigrasi kelas 1 Bali.

Maria Ozawa mempertanyakan dasar mengapa dirinya ditahan atas dugaan pelanggaran imigrasi padahal dirinya berkunjung ke Bali untuk menghadiri pesta ulang tahun sahabatnya sekaligus berlibur.

Dilansir dari Tribun Bali, Rabu (7/11/2018) dini hari Maria Ozawa dipanggil oleh pihak Imigrasi Denpasar, Bali.

Maria Ozawa atau yang lebih dikenal dengan nama Miyabi dinilai melanggar izin visa ke Indonesia, karena masuk ke Indonesia menggunakan visa liburan. Beberapa kabar menyebut jika Maria Ozawa datang ke Indonesia untuk berbisnis, oleh karena itu ia harus menjalani pemeriksaan.

Kabar ini menjadi heboh dan pembicaraan. Maria Ozawa pun langsung curhat di media sosial instagram miliknya.

Maria Ozawa (TRIBUN BALI/RIZAL FANANY)

"I’m sure most of you guys know by now about the horrible experience I had to go through yesterday around 11pm-3am at immigration of Bali, Indonesia. (Aku yakin kalian tahu tentang pengalaman buruk yang aku lalui kemarin sekitar pukul 11 malam hingga 3 pagi di imigrasi Bali, Indonesia)," ungkapnya.

Maria Ozawa menyebut kalau dirinya sedang berada di pesta ulang tahun.

Saat itu, tiba-tiba ada dua orang pria dari imigrasi meminta passport Miyabi.

Tanpa peringatan apapun, dua orang pria tersebut langsung pergi dan membawa passport miliknya.

Sontak saja, Maria Ozawa langsung panik.