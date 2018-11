LIVE Streaming RCTI Bate vs Chelsea di Liga Europa 2018

POS-KUPANG.COM - Sesaat lagi! live streaming RCTI BATE Borisov vs Chelsea di Liga Europa malam ini pada Jumat (9/11/2018) pukul 00.55 Wib.

Live Streaming RCTI BATE vs Chelsea di Liga Europa di Liga Champion dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

Siaran langsung RCTI Liga Europa malam ini menghelat BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting Lisbon.

BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting CP disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting CP juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id.

Jelang laga BATE vs Chelsea, Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, memiliki alasan khusus harus menurunkan Eden Hazard saat jumpa BATE Borisov pada lanjutan penyisihan Grup L Liga Europa.

Bahkan, pelatih Chelsea Maurizio Sarri, menyatakan bahwa Eden Hazard bakal dimainkan.

"Dalam laga terakhir ia hanya bermain 30 menit. Jalan terbaik untuk Hazard pada esok hari adalah ia akan bermain 45-50 menit," ucap Maurizio Sarri dilansir dari laman resmi Chelsea melalui Bolasport.com.